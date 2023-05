Ligue 1, il Psg vince anche senza Messi e consolida il primo posto

Il Psg rispetta i pronostici e vince sul campo del Troyes nel posticipo domenicale di Ligue 1: 1-3 il risultato al triplice fischio. Nel primo tempo ai parigini, privi di Messi in punizione, bastano 8 minuti per passare in vantaggio, grazie al guizzo vincente di Mbappé. I padroni di casa non riescono ad arginare l'azione offensiva degli avversari che nella ripresa raddoppiano con la rete di Vitinha al 59'. Il Troyes prova a riportarsi in partita e all'83' Chavalerin accorcia le distanze, ma tre minuti dopo l'ex Napoli Ruiz segna la rete dell'1-3 definitivo. Il Psg consolida così il primo posto con 78 punti in classifica. Al secondo posto il Lens a quota 72 dopo la vittoria conquistata ieri sera con il Marsiglia. Vittoria importante per il Monaco, che vince 2-1 sul campo dell'ultima in classifica Angers (1-2) e consolida il quarto posto: a segno Golovin e Boadu per monegaschi.