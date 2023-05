Ligue 1, Lens a -3 dal Psg: Frankowski e Fofana rimontano il Reims

Il Lens non si ferma e ottiene la quarta vittoria consecutiva in Ligue 1. Nel match valevole per la 35ª giornata del campionato francese la squadra di Haise si è imposta in casa contro il Reims con il risultato finale di 2-1. Vittoria importante per i padroni di casa che si portano così a -3 dal Psg capolista, che domani sarà impegnato in casa contro l'Ajaccio (18° in classifica). Dall'altra parte la formazione di Génésio torna alla sconfitta e non riesce a dare continuità al successo della scorsa settimana contro il Lille.