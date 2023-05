"Il Nantes pensa a Vieira per la prossima stagione"

Prima la salvezza, poi Patrick Vieira. Secondo "L'Equipe", il presidente del Nantes, Waldemar Kita, sta già pianificando la prossima stagione e in caso di permanenza in Ligue 1. vorrebbe proprio l'ex Juve in panchina. I Canarini sono attualmente 17esimi a -1 dalla zona salvezza, a tre giornate dalla fine, e il patron sembrerebbe intenzionato a scegliere l'ex centrocampista, esonerato dal Crystal Palace lo scorso marzo per la stagione 2023/24. L'ingaggio di Vieira potrebbe essere un problema visto che in Premier guadagnava 5 milioni di euro a stagione ma il tecnico, che in Ligue 1 ha già allenato il Nizza, è alla ricerca del progetto giusto per rilanciarsi e il Nantes potrebbe fare al caso suo.