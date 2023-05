Ligue 1, tris del Lione in rimonta: 3-1 in casa contro il Monaco

Il Lione rialza la testa dopo il ko rimediato nell'ultimo turno di Ligue 1 contro il Clermont. La squadra di Blanc, nella sfida valevole per la 36ª giornata del campionato francese, si è imposta in casa sul Monaco con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Lacazette, Caqueret e Cherki che rimontano la rete iniziale su rigore di Ben Yedder. I tre punti guadagnati consentono al Lione di restare in scia per un posto in Europa, con il quinto posto occupato dal Lilla (con una gara in meno) ad un punto di distanza. Per quanto riguarda il Monaco, sfuma definitivamente la possibilità di raggiungere la zona Champions League.