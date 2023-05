Tudor, linea dura al Marsiglia: fuori due giocatori per scarso impegno

Igor Tudor ha deciso di escludere dall'elenco dei convocati Nuno Tavares e Dimitri Payet : entrambi i giocatori non sono prenderanno parte alla trasferta sul campo del Lilla , valida per la trentaseiesima giornata di Ligue 1 in programma stasera 20 maggio alle 21 .

Marsiglia, linea dura di Tudor nei confronti di Tavares e Payet

La motivazioni alla base della scelta di Tudor di rinunciare a Tavares e Payet sono state svelate da RMC Sport: L'allenatore croato avrebbe notato scarso coinvolgimento da parte di Tavares, immortalato peraltro in un video in cui fa riscaldamento in maniera molto più blanda rispetto ai compagni, e insufficiente impegno in allenamento per quanto riguarda Payet.