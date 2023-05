Psg campione, che accoglienza in aeroporto: il rientro a Parigi è un flop

Il campionato francese ha ufficialmente decretato il proprio vincitore: anche quest'anno a trionfare in Ligue 1 è stato il Psg. La squadra di Christophe Galtier ha pareggiato per 1-1 in casa dello Strasburgo : al gol di Messi la risposta di Gameiro . Ma tanto è bastato ai parigini per portare il trofeo a casa con un turno di anticipo. Nonostante questo, al ritorno a Parigi, il clima era surreale.

Psg, all'aeroporto solo tre tifosi

Il malcontento della tifoseria si è definitivamente palesato al rientro della squadra da Strasburgo dopo aver vinto la Ligue 1: ad attendere i campioni di Francia, per chiedere foto e autografi, erano infatti presenti soltanto tre tifosi. Malgrado il successo in campionato (l'undicesimo della propria storia) la tifoseria parigina non è evidentemente soddisfatta dell'andamento della stagione, con la squadra che nonostante la presenza di fuoriclasse come Mbappe, Messi e (prima dell'infortunio) Neymar, ha disatteso le aspettative. Soprattutto è stato il percorso in Champions League a deludere, con l'eliminazione agli ottavi di finale per mano del Bayern Monaco.