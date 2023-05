Sergio Rico, il toccante post della moglie commuove lady Di Maria

Sergio Rico, il messaggio della moglie sui social

A commento di uno scatto dove si vede la coppia scambiarsi delle affettuosità nl giorno delle nozze, le parole di Alba Silva per Sergio Rico: "Non lasciarmi sola amore mio perché ti giuro che io non posso e non so vivere senza di te", quindi ha aggiunto: "Ti stiamo aspettando vita mia, ti amiamo tanto". Parole che hanno suscitato grande emozione tra i followers e tifosi. Tra i tanti commenti anche quello della moglie di Angel Di Maria, Jorgelina Cardoso, che ha scritto: "Tanta forza Albita, questa partita la vincerà! Ti voglio bene e ti abbraccio forte".