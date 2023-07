Mbappé distrutto da Leonardo: intervista di fuoco all’Équipe

"Per il bene del Psg credo che sia arrivato il momento giusto che Mbappé lasci Parigi, qualsiasi cosa succeda". Leonardo conosce bene il fuoriclasse francese, così come l'ambiente parigino. È stato il dt dei campioni di Francia e dall'alto della sua esperienza, in un'intervista a L'Equipe, ripresa dagli spagnoli di AS, dice apertamente come la pensa.

"Il Psg esisteva prima di Mbappé e continuerà a esserci anche dopo. Lui gioca da 6 anni a Parigi e in questo periodo cinque club diversi hanno vinto la Champions (due volte il Real, una a testa Liverpool, Bayern, Chelsea e Manchester City, ndr) e nessuno di loro aveva Kylian in squadra, questo vuol dire che si può vincere anche senza di lui", dice il brasiliano ex stella del Milan, nonché ex tecnico dell’Inter.

Leonardo: “Mbappé non è un leader”

"Non ho nessun rancore nei suoi confronti - dice -, ma negli ultimi due anni con i suoi comportamenti ha dimostrato di non essere capace di guidare una squadra, è un grande giocatore, ma non un leader, un grande goleador, ma non uno che crea calcio e non è facile costruire una squadra intorno a lui". Nel 2021 Leonardo, sottolinea AS, era pronto a cedere Mbappé al Real.