Trezeguet, critica alla Francia: “Non ha mai apprezzato il talento”

Trezeguet ha preso le difese di Messi: "La Francia non ha mai apprezzato il talento e, dunque, non ha mai capito Messi. Il suo arrivo in Ligue 1 rappresentava un'occasione per rendere più appetibile un campionato meno attraente rispetto alla Premier League , alla Serie A , alla Liga e direi anche alla Bundesliga ".

Lasciando da parte ogni tipo di presa di posizione di stampo meramente patriottico, Trezeguet non ha nascosto la sua amarezza per il fatto che la Ligue 1 abbia perso un fuoriclasse del calibro di Messi. Le parole di Trezeguet a ESPN Argentina hanno fatto rapidamente il giro del mondo.

Trezeguet: "Criticato con Henry, Dugarry e Lixaraxu per aver difeso Messi"

Invece, non è mai scoccata la scintilla: "La Francia non ha mai apprezzato il talento di Messi. Un ragazzo che cambia le gerarchie a tutti i livelli nel calcio, garantendoti un ritorno in termini di immagine e prestigio come pochi altri. La Ligue 1 raramente ha avuto la possibilità di annoverare un giocatore di questo spessore. Io, Henry, Dugarry e Lixaraxu, che abbiamo una storia, siamo stati duramente criticati per aver difeso Messi. La nostra colpa? Esserci schierati dalla parte del talento e della magia del calcio".