Psg, Luis Enrique: "Sono motivato. Vi svelo che squadra voglio"

"Sono molto felice, orgoglioso e desideroso di iniziare. Sono motivato perché sono in un nuovo paese, in una nuova città, con dei nuovi giocatori. Ci sono un sacco di novità, ma è tutto molto positivo. I dirigenti hanno un'idea molto chiara della squadra che vogliono costruire, del progetto che vogliono realizzare utilizzando le risorse a disposizione. E non parlo solo di risorse economiche, penso anche a risorse in termini di infrastrutture. Penso che questo progetto riunisca tutto ciò che è necessario per un allenatore del mio livello". Lo ha dichiarato Luis Enrique, neo allenatore del Psg, ai microfoni del sito ufficiale del club francese.