"Sergio Rico, sarà necessario un altro intervento chiurgico"

David Pérez , responsabile del reparto neurologia presso l'Hospital Universitario 12 de Octubre e presidente dell'associazione di neurologia di Madrid, ha parlato della situazione dell'estremo difensore del Paris Saint Germain e ha spiegato, nel corso di un'intervista a Marca , che: "L'intervento consisterà nel tappare un aneurisma inserendo un catetere che va dall'inguine al cervello con materiali che garantiscono una resistenza nel tempo. In linea di principio è un intervento senza complicazioni e si può essere ottimisti in merito alla sua perfetta riuscita".

"Sergio Rico potrebbe tornare a giocare nonostante il coma indotto"

Tutti si chiedono se Sergio Rico potrà tornare a giocare dopo il coma indotto: "Il portiere ha subito un grave trauma cranico e per questo motivo hanno dovuto indurlo al coma affinché fosse più calmo, per evitare complicazioni. Dopo questo di coma i pazienti, di solito, si riprendono senza problemi fintanto che non ci sono lesioni neurologiche, come non sembrano esserci nel caso specifico" ha aggiunto e concluso il dottor David Pérez.