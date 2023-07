Sergio Rico, prima foto dopo il terribile incidente a cavallo

Il peggio sembra essere finalmente passato per Sergio Rico. Il portiere del Psg, vittima di un gravissimo incidente a cavallo lo scorso 28 maggio, è uscito dal coma da ormai un mese e sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione. Al suo fianco c'è sempre stata sua moglie, Alba Silva, che in questo periodo ha continuamente aggiornato i tifosi e non solo sulle condizioni dello spagnolo.