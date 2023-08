Il Nizza di Thuram jr e Boga raggiunto al 95': 1-1 col Lilla di Fonseca

NIZZA (Francia) - Termina 1-1 il primo match ufficiale della stagione 2023-24 di Ligue 1 . Il Nizza, con in campo per 57' sia Boga che l'obiettivo della Juventus Khéphren Thuram , fratello del neo-interista Marcus e figlio dell'ex bianconero Lilian, ha visto sfumare il successo - tra le mura amiche dell'Allianz Riviera - contro il Lilla del tecnico portoghese Paulo Fonseca a pochi istanti dal triplice fischio finale.

Nizza-Lilla 1-1: Diakité risponde Laborde

Il club della Costa Azzurra, da quest'anno guidato dall'italiano Francesco Farioli, ex allenatore dei turchi dell'Alanyaspor, nonché preparatore dei portieri del Benevento e del Sassuolo di Roberto De Zerbi, passa in vantaggio con il 29enne attaccante Gaetan Laborde che, al 19', è abile a sfruttare un'incertezza del portiere avversario Chevalier. Il Lilla, privo delle vecchie conoscenze della Serie A Umtiti, Ounas e Djalo, ai box per infortunio, evita la sconfitta al 95' grazie al colpo di testa di Bafode Diakité.

