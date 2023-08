Mbappé-Psg, altro colpo di scena: reintegrato in prima squadra

PARIGI (Francia) - La telenovela Mbappé-Psg si arricchisce di un nuovo episodio, un colpo di scena degno delle migliori saghe. Il fenomeno francese è stato reintegrato in prima squadra nonostante la sua voglia di voler lasciare Parigi al termine del suo faraonico contratto.

Mbappé aveva espresso il suo volere già nell'estate passata, poi il rinnovo a prezzo d'oro lo ha convinto il 24enne a restare restare nella capitale. In questa torrida sessione di calciomercato sono però tornati a galla i malumori, o meglio i desideri di Mbappé di trasferirsi al Real Madrid ed è iniziata così una nuova battaglia con il presidente Al Khelaifi che questa volta ha optato per il pugno duro.

Mbappé reintegrato nel Psg

Fuori rosa, questa la decisione del presidente del club che dopo l'esordio non covnincente contro il Lorient ha fatto un passo indietro. Il francese, infatti, non è più un 'indesiderabile' dopo le discussioni tra società ed entourage, ritenute positive e costruttive. Questo quanto riporta la stampa francese. L'attaccante della nazionale transalpina ha raggiunto la squadra rientrando nel gruppo di allenamento guidato da Luis Enrique, e può essere nuovamente utilizzato dal tecnico spagnolo, che lo ha schierato una sola volta, in amichevole, contro il Le Havre (2-0), contro il quale aveva anche segnato. Nasser Al Khelaifi stamattina si recherà al centro di allenamento di Poissy, dove dovrebbe incontrare di nuovo Mbappé e discutere con lui.