Ligue 1, Mbappé gol non basta al Psg: 1-1 a Tolosa

TOLOSA (Francia) - Kyllian Mbappé fa il suo debutto stagione ma non basta al Paris Saint-Germain che pareggia anche sul campo del Tolosa per 1-1. Al 50' Warren Zaire-Emery segna un bellissimo gol da fuori area in contro-balzo ma viene annullato per fuorigioco e Luis Enrique decide di far debuttare in stagione sia Kylian Mbappé che Ousmane Dembélé. Il fuoriclasse numero 7 è subito determinante perché al 60' l'arbitro viene richiamato al Var per un contatto in area proprio con la stella francese coinvolta. Dopo la revisione il direttore di gara indica il dischetto in favore del Psg, Mbappé è gelido per il gol dell'1-0. Al 70' Dembélé fa tutto benissimo, scarta due difensori, arriva all'altezza del dischetto ma scivola al momento dell'impatto divorandosi un clamoroso gol. Momento cruciale all'84' quando l'arbitro assegna il rigore al Tolosa per un presunto fallo di Hakimi che "ha tolto la scarpa all'avversario mentre inciampava", anche il sound check del var conferma e Aboukhlal spiazza Donnarumma.