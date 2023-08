Il Lione è in difficoltà, Blanc è autoironico: "Cambiamo allenatore"

4-1 il passivo, con Les Gones attualmente all'ultimo posto in classifica. L'allenatore nel post partita si è preso le colpe del brutto inizio, rispondendo in modo ironico alle domande dei giornalisti.

La conferenza show di Blanc

"È andato tutto storto. Non possiamo fare una partita così in casa, alla seconda giornata. Siamo stati di nuovo generosi con l'avversario, anche se poi il Montpellier è stato superiore, soprattutto in contropiede, penso che sui primi due gol li abbiamo aiutati molto. Non possiamo permetterci di non essere all'altezza e di commettere errori come stasera", ha esordito Blanc in conferenza stampa. L'allenatore del Lione ha poi continuato: "È solo la seconda giornata di campionato, c'è sempre speranza ma penso che non stiamo facendo tutto bene e a questo livello, quando il successo non è dalla tua parte, le squadre ti puniscono". Blanc ha ironicamente risposto alla domanda su cosa bisognerebbe fare per cambiare il trend: "Dobbiamo cambiare allenatore. Mi chiedete cosa devo fare e vi dico che forse dobbiamo cambiare allenatore perché se stasera abbiamo una rosa di qualità, allora il Montpellier ha una rosa molto, molto più numerosa. Hanno giocatori che noi non abbiamo".