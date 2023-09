Donnarumma, che fai? Luis Enrique infuriato: il gesto è plateale

Nonostante il successo importante nel gioco e nel risultato, durante la sfida il tecnico Luis Enrique si è mostrato palesemente infastidito per un errore di Gianluigi Donnarumma.

Luis Enrique furioso con Donnarumma

Sul risultato di 3-0, nell'azione precedente alla quarta rete, l'allenatore spagnolo si è letteralmente infuriato con il portiere azzurro, al punto da non festeggiare neanche il gol per riprendere ad arrabbiarsi con l'estremo difensore. Il motivo della reazione scomposta del tecnico va riscontrata nel fatto che Donnarumma, con la palla tra i piedi, piuttosto che giocarla per i compagni lì vicino ha preferito rilanciare lungo. Un cross che non ha trovato nessun compagno però, e con il Lione che ha così riconquistato il possesso. Una decisione che ha fatto arrabbiare e non poco Luis Enrique, che lo ha prima fatto platealmente intendere con gesti e parole, per poi calciare i mini frigo presenti a bordocampo e urlare con i suoi collaboratori dopo quanto visto in campo. Neanche la vittoria, dunque, ha tranquillizzato l'allenatore, che avrà presumibilmente redarguito a dovere Donnarumma al termine della sfida.