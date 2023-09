Neymar trolla il Psg: "La Saudi League è migliore della Ligue 1"

Arabia, mercato chiuso: la Top 11 degli acquisti di quest'estate fa paura

Neymar difende Messi e attacca il Psg

Parole forti che fanno seguito alle altre dichiarazioni rilasciare recentemente nelle quali l'ex Barcellona attaccava il suo ex club e difendeva Lionel Messi: "Sono stato molto felice per lui, anche se ha vissuto di tutto. È andato in paradiso con l'Argentina e caduto all'inferno a Parigi. Io e lui abbiamo passato l'inferno. Facciamo del nostro meglio, siamo campioni, cerchiamo di fare la storia. Ecco perché abbiamo giocato di nuovo insieme al Psg. Ma sfortunatamente non ci siamo riusciti". Ancora su Messi: "Non meritava di andarsene così. Per tutto quello che è e per quello che ha fatto. È un ragazzo che si allena, che lotta e se perde si arrabbia. È stato accusato ingiustamente. Ma sono felice che abbia vinto il Mondiale".