Tudor, svelati i motivi dell’addio al Marsiglia: “Ha sofferto tantissimo”

Ancora polemiche in casa Marsiglia . La situazione all'interno del club di Ligue 1 sembra critica ed è dovuto intervenire personalmente il presidente Pablo Longoria, in un'intervista al quotidiano "La Provence", per smentire le voci relative alle sue dimissioni.

"Nelle condizioni attuali è molto difficile avere un progetto ed è impossibile lavorare. Non ho offerto le mie dimissioni a Frank McCourt. Nonostante tutto quello che si dice su di me, non sono una persona che guarda ai suoi interessi personali. Se sono coinvolto in tutto questo è perché sono il presidente dell'OM. Rappresento un'istituzione. Ho un mandato conferito dal proprietario e dal consiglio di sorveglianza. Devo assumermi le mie responsabilità, come ho sempre fatto. A un certo punto mi sono trovato in una situazione in cui volevo farla finita. Ma anche con tali difficoltà volevo trovare l’energia e l’ambizione per voler cambiare le cose" ha spiegato Longoria.

Longoria e l'addio di Tudor

Poi, ha svelato il motivo dell'addio di Tudor al Marsiglia: "Ciò che ha sofferto Igor, non lo augurerei al mio peggior nemico. Si è ritrovato in un club dove tutti erano contro di lui, dentro e fuori. Molte persone si sono organizzate per aumentare la tensione contro di lui. La gente chiedeva il ritorno di Jorge Sampaoli, altri chiedevano di dare potere ai giocatori. Ci sono state richieste ai gruppi di tifosi per rimuovere l'allenatore. Quando sono tornato al Marsiglia, sentivo che il pre-campionato era come la 37esima giornata di campionato, ci si doveva giocare la vita. Non è normale".