Il Nizza vince il derby con il Monaco: Farioli in testa alla Ligue 1

MONACO (Principato di Monaco) - Si apre con una vittoria esterna allo scadere il sesto turno della Ligue 1 con lo 0-1 tra Monaco e Nizza che vale la testa della classifica in solitaria ai rossoneri. Serata di rimpianti per i padroni di casa che falliscono ben due rigori, tutti e due calciati dall'ex Arsenal, Folarin Balogun. L'attaccante classe 2001 , obiettivo estivo dell'Inter, si è fatto ipnotizzare all'11' e al 55' fallendo la doppia chance per portare in vantaggio i monegaschi.

Boga lancia il Nizza in vetta alla Ligue 1

A decidere il match alla fine è un ex Serie A, Jeremy Boga. L'ex di Atalanta e Sassuolo, entrato nella ripresa, trova il guizzo vincente al 91' depositando in rete dopo una accelerazione nella difesa avversaria. La rete permette alla formazione del tecnico italiano Farioli di conquistare almeno per una notte la cima del campionato francese con la casella delle sconfitte ancora non aggiornata dopo 6 giornate e con 12 punti conquistati. Si ferma a 11 la striscia consecutiva di punti di Hutter che va ko per la prima volta in stagione.

Ligue 1, la classifica