Psg, tris al Rennes. Caos a Montpellier, Grosso rimontato dal Lorient

RENNES (Francia) - Vittoria in trasferta per il Psg che nel posticipo domenicale di Ligue 1 espugna il campo del Rennes vincendo 3-1. I parigini conquistano la prima frazione di gara grazie alle reti segnate da Vitinha e Hakimi, rispettivamente al 32' e al 36'. Nei primi minuti della ripresa, al 56', il Rennes accorcia le distanze con Gouiri, ma gli ospiti riprendono in mano la gara e due minuti dopo, al 58', Kolo Muani chiude i conti con il gol del 3-1. Pomeriggio caldo nell'ottava giornata con la gara tra Montpellier e Clermont sospesa al 96'. Sul risultato di 4-2 per i padroni di casa, al 91', i tifosi del Montpellier hanno lanciato un petardo che è scoppiato vicino a Diaw, portiere del Clermont. E' caos: l'estremo ospite viene portato via in barella, il Var richiama l'arbitro Batta che espelle Neto Borges, difensore del Clermont, per un gestaccio ai tifosi del Montpellier, e al 96' lo speaker dello stadio annuncia la sospensione della partita con la possibile vittoria a tavolino per gli ospiti.