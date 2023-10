Gattuso, prima vittoria con il Marsiglia: 3-0 contro il Le Havre

Il Marsiglia torna alla vittoria in Ligue 1 . Nel match valido per l’ottava giornata del campionato francese Gattuso ha dunque ottenuto il suo primo successo stagionale, dopo la sconfitta 2-3 arrivata contro il Monaco alla sua prima panchina . L'ultimo ko, tra le altre cose, aveva scatenato le ironie dell'ex ct della Francia Domenech . Il Marsiglia si è dunque imposto con il risultato di 3-0 nella sfida casalinga contro il Le Havre , portandosi così momentaneamente a pari punti con il Paris Saint Germain, che in serata affronterà il Rennes in trasferta.

Marsiglia-Le Havre, la partita

La prima frazione di gara è ricca di emozioni. La squadra di casa, dopo aver approcciato nella maniera giusta la sfida, trova la rete del vantaggio grazie all’autogol realizzato da Sangante al 18’. Momento d’oro per la squadra di Gattuso, a cui bastano soli altri 3’ per trovare il raddoppio con Aubameyang, che sfrutta al meglio l’assist di Harit. La partita si mette ancora di più in discesa quando al 40’ gli ospiti restano in dieci per il secondo cartellino giallo rimediato da Ndiaye. Nel secondo tempo il Marsiglia gestisce il vantaggio e trova anche il gol del definitivo 3-0 con Sarr all'84'.