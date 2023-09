Mbappé sbatte contro il palo, il Psg frena ancora: solo pari col Clermont

CLERMONT-FERRAND (Francia) - Frena ancora il Paris Saint-Germain. I pluricampioni di Francia in carica, infatti, non danno continuità al netto successo ottenuto contro l'Olympique Marsiglia e non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Clermont. Luis Enrique sale così a quota 12 punti in classifica, a -1 dal Brest capolista impegnato domani a Nizza.