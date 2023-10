Domenech ossessionato dall'Italia: l'ironia spicciola su Grosso e Gattuso

Raymond Domenech non perde mai l'occasione per prendersela con l' Italia . L'ex ct della Francia , sconfitto in finale dei Mondiali nel 2006 proprio dagli Azzurri di Marcello Lippi , è tornato a prendersela proprio contro qualcuno che si trovava in campo in occasione della storica notte di Berlino . Si tratta di Grosso e Gattuso , campioni del Mondo e da poco allenatori rispettivamente di Lione e Marsiglia in Ligue 1 .

L'autore del calcio di rigore decisivo per la Coppa del Mondo, dopo la sconfitta in campionato contro il Reims, è stato duramente criticato da Domenech (attualmente presidente del sindacato degli allenatori in Francia) che ha spiegato come la prestazione della squadra di Grosso abbia confermato la crisi che potrebbe portare il Lione alla retrocessione o massimo al decimo posto. Tra le altre cose, l'ex ct della Francia ha lasciato intendere che secondo lui Fabio semini zizzania all'interno dello spogliatoio "dettando le parole al presidente Textor".

Domenech, il veleno su Gattuso

Ma non solo Grosso è finito nel mirino di Domenech. Al suo arrivo a Marsiglia, anche Gattuso è stato preso in giro con parole al veleno su Twitter: "Saranno contenti i tifosi marsigliesi di poter rilanciare un allenatore che non ha avuto grandi risultati finora. Buona fortuna". E non finisce qui, perchè dopo il ko contro il Monaco Domenech ha continuato in tv: "Do sempre il benvenuto agli allenatori che vengono da noi, che siano italiani o altro, ma mi chiedo anche se non valga la pena di prendere un francese, visto il percorso di chi è stato scelto". Infine, un altro tweet riassuntivo per entrambi gli azzurri: "Weekend sfortunato per gli allenatori italiani: dopo Gattuso con il Marsiglia, Grosso perde a Reims. Ma le primizie per far bene ci sono".