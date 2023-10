"Marsiglia, Benatia dopo Ribalta: l'ex Juve nuovo direttore sportivo"

Rivoluzione in casa Marsiglia . La notizia, che circolava da giorni, è diventata realtà in queste ore: la società francese non proseguirà il lavoro con l'ormai ex direttore del club, Javier Ribalta . Il Consiglio direttivo dell'OM, presieduto da Pablo Longoria , sta apportando numerose novità all'interno del club, anche a livello di organigramma. Presto, a ricoprire il ruolo di direttore rimasto momentaneamente vacante, potrebbe essere un ex calciatore, che ha trascorso diversi anni anche in Italia: Mehdi Benatia .

"Benatia verso il Marsiglia"

Dopo il cambio in panchina, con l'arrivo di Gennaro Gattuso, novità anche nell'assetto dirigenziale. A far parte del nuovo corso, secondo quanto riportato da L'Equipe, potrebbe esserci anche Benatia, ex di Udinese, Roma e Juventus in Italia, e che ha indossato anche la maglia del Bayern Monaco. Cresciuto nel settore giovanile dell'OM, ma senza mai giocarci, l'ex difensore centrale è ora agente di giocatori e cura, in particolare, gli interessi del centrocampista del Marsiglia Azzedine Ounahi. Come riportato dal quotidiano francese, Benatia era presente anche al Velodrome, non lontano dal presidente, per la partita di Europa League contro il Brighton di giovedì scorso, terminata col risultato di 2-2. Al momento della separazione con Ribalta e del riassetto a livello dirigenziale, queste le parole del presidente Longoria all'interno del comunicato della società: "I numerosi confronti che abbiamo avuto nelle ultime settimane ci hanno permesso di avviare un lungo percorso di riflessione e progettazione che ha portato, tra l'altro, ad un'evoluzione della nostra organizzazione sportiva e amministrativa nell'interesse del club e dei suoi stakeholder. Forti di questo sviluppo, dell'instancabile sostegno e coinvolgimento del nostro azionista, Frank McCourt, continueremo con determinazione e serenità il nostro lavoro di analisi, consultazione, trasformazione e consolidamento del club ai massimi livelli per essere all'altezza della storia e ambizioni dell'Olympique de Marsiglia".