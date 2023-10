Brighton, la difesa di De Zerbi balla poi la rimonta: pari contro Gattuso

Per il Brighton di De Zerbi primo punto in Europa League non era cominciata nel migliore dei modi. Dopo la sconfitta casalinga all'esordio assoluto nella competizione (3-2 in casa contro l'Aek Atene), nel derby italiano contro il Marsiglia di Gattuso arriva un pari in rimonta: francesi avanti 2-0 all'intervallo e ripresi nel secondo tempo.

Preoccupa la tenuta difensiva della squadra di De Zerbi, che subisce un uno-due in due minuti, tra il 19' e il 20' del primo tempo: Mbemba sblocca in seguito a un'azione in cui la difesa inglese è schierata; il 2-0 è opera di Veretout ma nasce da un grave errore (un liscio) del capitano Dunk. Il Brighton ha però il merito di crederci e gia a fine primo tempo sfiora il gol del 2-1, ma Welbeck è egoista e preferisce calciare piuttosto che servire Fati solo a porta sguarnita.

Marsiglia-Brighton, la ripresa e la rimonta

Il club inglese, che in Premier League ha già conquistato 15 punti ed è sesto in classifica, era reduce dalla pesante sconfitta per 6-1 contro l'Aston Villa nell'ultimo turno di campionato. Al 55' ottimo spunto di Mitoma sulla sinistra e palla al centroper Gross che riapre la partita. Il Marsiglia di Gattuso potrebbe colpire in contropiede al 66', quando da angolo per il Brighton, l'azione si ribalta: Vitinha scappa a Dunk in uno contro uno in campo aperto; poi è proprio Dunk a salvare miracolosamente. All'86' un pestone di Clauss su Lamptey causa un netto rigore per il Brighton, che Joao Pedro trasforma e regala il primo punto europeo della storia del Brighton