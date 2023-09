De Zerbi a lezione da Emery, Brighton travolto dall’Aston Villa: 6-1!

Secondo stop consecutivo per i Seagulls dopo la sconfitta in EFL Cup contro il Chelsea. Il protagonista assoluto del match è stato Ollie Watkins, che ha realizzato una tripletta decisiva oltre all'autogol di Estupinan e alle reti di Ramsey e Douglas Luiz nei minuti finali. Da segnalare la prima rete con il Brighton per Ansu Fati. La squadra di De Zerbi resta dunque ferma a 15 punti in classifica, attualmente in quarta posizione in attesa delle altre sfide di giornata.

Aston Villa-Brighton, la partita

Il match è stato a senso unico dall'inizio alla fine. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato con Watkins, che al 14' e al 21' ha realizzato le prime due reti della sua squadra prima dell'autogol di Estupinan al 26'. Il primo tempo si chiude dunque sul risultato di 3-0 per l'Aston Villa, che ad inizio ripresa subisce il primo gol di Ansu Fati in Premier League che accorcia le distanze. Nell'economia del match però cambia poco, in quanto la squadra di Emery continua a spingere e realizza la rete del poker ancora con Watkins al 65' per poi chiudere ulteriormente i conti all'85' con Ramsey e al 97' con Douglas Luiz.