Psg, non ha ancora fatto gol ma la sua maglia vende più di quella di Mbappé

PSG, aperto uno store ufficiale a Seul: tutti pazzi per Kang-in Lee

Arrivato quasi in punti di piedi Parigi, a fine luglio, Kang-in Lee ha avuto un appeal così elevato in termini di merchandaising da spingere il PSG ad aprire un negozio ufficiale a Seul: file chilometriche per acquistare i prodotti della squadra parigina. Il 70 per cento delle maglie vendute in Corea del Sud sono di Kang In Lee, un giocatore che è un vero idolo nel suo Paese e che al PSG è ancora una seconda linea ed ha messo insieme solo 132 minuti in campo senza segnare alcun gol. Sébastien Wasels , amministratore delegato del PSG, ha riconosciuto che la presenza di Kang-in Lee aiuterà molto: "Ci permetterà di espanderci in Corea del Sud e in tutta l'Asia. È il primo grande giocatore asiatico a giocare per il PSG".