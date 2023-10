Mbappé gol e assist, a segno anche Soler e Ruiz: 3-0 Psg allo Strasburgo

PARIGI (Francia) - Con un gol - su calcio di rigore - e un assist - per Soler - Kylian Mbappé trascina il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi . I pluricampioni di Francia danno continuità al successo ottenuto prima della sosta per le nazionali contro il Rennes, regolano 3-0 lo Strasburgo (a segno anche Fabian Ruiz) e, in attesa dei match di Monaco e Nizza, tornano in testa alla classifica di Ligue 1 , con 18 punti conquistati in 8 partite.

Ligue 1, calendario e risultati

Lo show di Mbappé

Ottava rete in altrettante presenze stagionali in Ligue 1 (nona in dieci, contando anche la Champions) per il fuoriclasse franco-camerunense, che al 10' sblocca il risultato al Parco dei Principi, trasformando il calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un intervento in ritardo di Mwanga su Gonçalo Ramos. Il classe 1998, poi, dopo il pareggio annullato dal Var a Lebo Mothiba al 13', regala a Carlos Soler - al minuto 31' - il raddoppio che, di fatto, chiude l'incontro. Nella ripresa Luis Enrique anestetizza il match con la solita girandola dei cambi, poi accompagna con entusiasmo la strepitosa azione personale di Fabian Ruiz, che - al 77' - fissa il punteggio sul definitivo 3-0. All'82' in campo anche il talento italo-senegalese Cher Ndour.