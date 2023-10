Grosso ancora ko, Lione ultimo. In vetta torna il Monaco, battuto il Metz

LIONE (Francia) - Nel posticipo domenicale della nona giornata della Ligue 1 , un Clermont corsaro espugna Lione, 2-1 il finale, e conquista la prima vittoria in campionato ai danni della formazione di Fabio Grosso che resta asecco di vittorie e scivola all'ultimo posto. La partita si accende nella prima frazione di gioco con il vantaggio ospite firmato da Muhammed Cham, al 10'. I padroni di casa accusano il colpo e il Clermont ne approfitta, questa volta con Magnin, per il 2-0 che manda le due squadre all'intervallo. Nella ripresa il Lione accorcia le distanze grazie alla sfortunata autorete di Ogier (52'), ma gli ospiti resistono e festeggiano il primo successo in campionato.

Risponde a Nizza e Psg, il Monaco che in rimonta batte 2-1 il Metz e con 20 punti torna in testa alla classifica. Al Louis II il Metz passa in vantaggio nel primo tempo, al 4', con la zampata vincente di Camara. Gli uomini di Hutter non perdono la bussola e, al 42', Golovin riporta in parità il risultato. Nella ripresa i monegaschi prendono il sopravvento e, al 55', Golovin (doppietta per lui) sigla il gol vittoria che vale il primato in classifica. Il Lorient sfrutta al massimo il turno casalingo battendo 2-1 il Rennes, sorriso davanti ai propri tifosi anche per il Lille che batte 1-0 il Brest, grazie alla rete firmata da Yazici al 6' del primo tempo. Vince invece l'equilibrio nel match finito 1-1 tra Tolosa e Reims. Chiude il treno delle gare la vittoria del Nantes che in casa archivia 2-0 la pratica Montpellier, grazie agli acuti di Mollet (44') e Bamba (74').

