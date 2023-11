Farioli, il sogno Nizza continua: la difesa è un muro

Quanto dura un ‘per sempre’? Per il Nizza di Farioli è una domanda che va al di là della semplice illusione: un ‘per sempre’ può durare un secondo o un’eternità ma non cancellerà mai le pagine di storia scritte, tramandate e narrate. Il Nizza vince, convince e vola in Ligue 1. Lo fa con una prestazione di assoluto livello contro il Rennes, lo fa da mesi con partite di altissimo livello. I numeri – nella vita – non saranno tutto ma, molto spesso, sono indicativi: 11 partite, 7 vittorie e 4 pareggi. Una difesa impressionante, guidata dal capitano e leader tecnico Dante che subito solamente 4 reti. Concretezza e idee al servizio di una causa più grande: il sognare. Perché – sia chiaro – questo Nizza fa sognare chi lo osserva e rende orgogliosi i propri tifosi. E lo fa con un ex del calcio italiano che, ieri, ha steso il Rennes: Jeremie Boga. Talento purissimo al Sassuolo, poco protagonista nella Dea di Gasperini, freccia preziosissima nell’arco di Francesco Farioli.