Lione, Grosso in panchina dopo l'aggressione: solo 1-1 col Metz

LIONE (Francia) - Fabio Grosso non abbandona il Lione e, nonostante porti ancora sul volto i segni dell'aggressione subita a Marsiglia, siede regolarmente in panchina per la sfida, valida per l'undicesima giornata di Ligue 1, tra il suo Olympique e il Metz. L'ex calciatore e allenatore della Primavera della Juventus, però, non va oltre l'1-1 interno e rimanda così l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, restando in fondo alla classifica del massimo campionato francese con appena 4 punti, a -7 dalla zona salvezza. Ospiti in vantaggio al 77' con Jallow, a salvare l'eroe dei Mondiali di Germania2006 ci pensa Alvero all'84'.