La 'nordica' Lens e l'inferno giallorosso in Champions

Può una realtà culturale insita nel rigoroso Nord della Francia essere pervasa da un'indole "meridionale"? La risposta, guardando la città di Lens, è senza dubbio affermativa. Perché l'inferno giallorosso dello stadio Bollaert-Delelis è frutto della passione smisurata dei tifosi locali, storicamente tra i più caldi e accesi di tutto l'esagono francese. Le basse temperature di una regione storicamente uggiosa e fredda, come ben esemplificato dallo stereotipo sul quale si basa il film "Bvenue chez les ch'tis", che ha ispirato "Benvenuti al Sud", aumentano per istinto di sopravvivenza il calore umano degli autoctoni. Ed è per questo che i Sang et Or, che affrontano in trasferta il Psv Eindhoven, vivono questa stagione di Champions con il massimo entusiasmo.