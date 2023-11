Farioli ringrazia Moffi, il Nizza resta a -1 dal Psg: Tolosa sconfitto

NIZZA (Francia) - Continua a stupire la Ligue 1 il Nizza di Farioli che batte di misura anche il Tolosa e resta incollato al Psg capolista. Ancora imbatutti i rossoneri del tecnico italiano che davanti al proprio pubblico portano a casa una gara complessa. A regelare i tre punti che valgono il -1 dalla formazione di Luis Enrique è il solito Moffi che all'ora di gioco punisce la retroguardia avversaria realizzando il gol dell'1-0 che resisterà fino al fischio finale. Per Farioli è l'ottava vittoria in 13 giornate, nelle altre sono arrivati 5 pareggi: continua la sfida a distanza con il Psg e il Nizza non vuole smettere di sognare.