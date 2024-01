"Al Khelaifi stava per essere arrestato prima della presentazione di Luis Enrique"

Il governo del Qatar avrebbe esercitato pressioni sugli agenti di polizia francesi per evitare l'arresto di Nasser Al-Khelaifi, il presidente del Psg. Lo sostiene il sito francese Mediapart, secondo cui queste pressioni sono avvenute nell'ambito di un'indagine sulla detenzione in Qatar di Tayeb Benabderrahmane, ex collaboratore del presidente del club. Il 5 luglio scorso, i follower e i tifosi più devoti del Psg hanno dovuto pazientare più di due ore prima che iniziasse la diretta del club prevista per la conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique, senza che venisse fornita alcuna spiegazione.