Skriniar ko alla caviglia in Psg-Tolosa: rischio operazione e lungo stop

Skriniar, Belardo titolare o ritorno sul mercato per sostituirlo

Se confermata, l'indiscrezione rivelata da RMC Sport sarebbe un duro colpo per Luis Enrique, dato che Skriniar è uno dei giocatori che ha utilizzato di più in questa stagione oltre ad essersi affermato come uno dei leader dello spogliatoio. Ieri, contro il Tolosa, l'ex Inter è stato sostituito dal brasiliano Belardo, ingaggiato dal San Paolo per 20 milioni di euro, che dovrebbe, a meno che il PSG non vada sul mercato, essere il suo sostituto in difesa.