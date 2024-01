Il Nizza cade a Rennes: Farioli sconfitto, il Psg può allungare

RENNES (Francia) - Il calcio di rigore di Bourigeaud un minuto dopo la mezz'ora di gioco e il raddoppio di Kalimuendo al 54' consentono al Rennes di battere 2-0 il Nizza di Francesco Farioli e salire al decimo posto della classifica di Ligue 1 con 22 punti conquistati in 18 giornate. Il club della Costa Azzurra, con Salvatore Sirigu per 90' in panchina, resta invece al secondo a quota 35 e il Paris Saint-Germain capolista, domani sera in casa del Lens, può volare a +8.