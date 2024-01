Il Psg vince a Lens con Barcola e Mbappé: ora è a +8 sul Nizza secondo

Il Psg vince in casa del Lens e allunga in testa alla classifica di Ligue 1. La formazione di Luis Enrique trionfa 2-0: grazie al rigore parato da Donnarumma a Frankowski in avvio di gara sul risultato di 0-0, al gol segnato da Barcola al 30' del primo tempo e al raddoppio firmato da Mbappé nel finale. I padroni di casa sono rimasti in dieci per tutta la ripresa dopo l'espulsione di Gradit prima dell'intervallo. Il Psg consolida così il primo posto in graduatoria con 43 punti, a +8 dal Nizza secondo.

Vittoria e tre punti casalinghi per il Le Havre che si libera del Lione con un rotondo 3-1. Prima frazione di gara movimentata con Lloris che, al 18', firma il momentaneo 1-0 per i padroni di casa. Il Lione non riesce a riportarsi in partita e, al 30', resta in 10 dopo l'espulsione di O'Brien. Nella ripresa Sabbi raddoppia per il Le Havre al 50'. Il Lione torna a farsi vivo e accorcia le distanze al 54' con Lacazette. I padroni di casa però non si scompongono e al 62' chiudono la partita con la rete del definitivo 3-1 di Operi. Il Lione non riesce a riorganizzarsi e, al 90', rimane addirittura in nove per l'espulsione rimediata da Caleta-Car.

Il Lille supera in casa per 3-0 il Lorient: reti di David, Cabella e Zhegrova. Les Dogues salgono a 31 punti, al quinto posto, portandosi a due lunghezze dal Monaco. Vittoria casalinga anche per il Brest che archivia la pratica Montpellier con un secco 2-0 e sale al terzo posto in classifica (34 punti), grazie ai colpi vincenti messi a segno nella ripresa da Magnetti (48') e Le Douaron (91'). Sorride in trasferta il Tolosa che sul campo del Metz vince 1-0 con la rete segnata da Sierro, su calcio di rigore, al 12' della prima frazione di gara e fa un balzo in avanti nella zona rossa della classifica portandosi a 17 punti. Chiude il treno delle gare delle ore 15 la vittoria ottenuta dal Clermont (2-1 il finale) che si impone in casa del Nantes e abbandona, con 14 punti ai danni del Lorient (12), l'ultimo posto della classifica. Decidono il match i gol di Nicholson e Allevinah.