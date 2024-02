Hernandez-Mbappé, 2-0 Psg al Nantes: Farioli a -14. Triplo David col Lilla

NANTES (Francia) - Con un gol al 60' di Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo, e un calcio di rigore di Kylian Mbappé al 78', sedici minuti dopo il suo ingresso in campo, il Paris Saint-Germain si impone 2-0 a Nantes e allunga al comando della classifica di Ligue 1, con 14 lunghezze di vantaggio sul Nizza di Farioli secondo. Luis Enrique, privo di Skriniar per infortunio e Fabian Ruiz per scelta tecnica, schiera le vecchie conoscenze del calcio italiano Donnarumma e Marquinhos dal 1' e Hakimi a gara in corso. Ai padroni di casa il Var annulla la rete del vantaggio siglata da Pallois al terzo di recupero del primo tempo.