Marsiglia sconfitto a Brest: Gattuso scivola in 9ª posizione. Ko anche il Monaco

Il Brest batte il Marsiglia in 10 e conquista il 2º posto. I padroni di casa provano da subito a sbloccare le marcature e al 42' vanno vicini al vantaggio con Lage . Nella ripresa la formazione allenata da Roy torna all'arrembaggio, ma un brutto fallo di Mounie al 60' non lascia altra scelta al direttore di gara di che estrarre il cartellino rosso.

Il Brest continua comunque a fare la partita, e nel finale va a segno con Lees-Melou, che con una bella azione individuale realizza il gol che vale il sorpasso sul Nizza. Gattuso chiude la giornata al 9º posto a quota 30 punti.

Le altre partite

Solo un pareggio nella 22ª giornata di Ligue 1, con Reims e Lens che non sono andate oltre l'1-1, a segno rispettivamente con Diakité (41') e Saïd (47'). Vince invece il Rennes, che nel match interno contro il Clermont si impone per 3-1.

I gli avversari del Milan in Europa League centrano così il 6º successo consecutivo e chiudono a 4 punti dalla zona Champions. Successi anche per Lorient, che vince sul campo dello Strasburgo per 3-1, Montpellier, che contro il Metz in casa fa 3-0, e Tolosa, che a sorpresa vince a Monaco e frena Hütter nella corsa all'Europa.