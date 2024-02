Nizza, altro ko contro il Lione: decide Mangala. Secondo posto a rischio

Il Nizza cade in casa del Lione e rimedia la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Un risultato che espone il secondo posto al rischio sorpasso. Domenica 18 febbraio, il Monaco - che nella giornata precedente si è aggiudicata lo scontro diretto all'Allianz Riviera trascinato da Zakaria - ospiterà il Tolosa 14º in classifica. Alle spalle del Psg, in fuga solitaria verso il 12º titolo con 50 punti, a contendersi il secondo gradino del podio sono anche Brest, Lilla e Lens. Quest'ultime appaiate a quota 35 punti. Il Lione guadagna invece una posizione, pur rimanendo lontano da tutto. Gli uomini di Sage chiudono infatti la giornata in 11ª posizione con 25 punti.