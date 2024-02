Gattuso-Marsiglia, fine corsa: "Ha già salutato giocatori e staff"

Gattuso lascia il Marsiglia

Stando ai media francesi il divorzio è imminente e le parti starebbero negoziando una risoluzione consensuale e non l'esonero. Come scrive l'Equipe, Gattuso ha già salutato lo staff e anche i propri giocatori, annunciando la fine del suo percorso in Ligue 1 con il Marsiglia. Nel 2024 non ha centrato neanche una vittoria in campionato (l'ultima il 17 dicembre contro il Clermont) e ha conquistato un solo successo in Coppa di Francia contro il Thionville Lusitanos, squadra di quinta divisione. Gli azzurri al momento sono al nono posto in classifica, troppo in basso per le ambizioni della società. E con un Europa League ancora da giocare (2-2 l'andata dei sedicesimi contro lo Shakhtar Donetsk), si è arrivati a questa scelta.