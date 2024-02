Gattuso esonerato dal Marsiglia: è ufficiale. Chi è il sostituto

Le strade dell' Olympique Marsiglia e di Gennaro Gattuso si separano. Il club ha deciso di cambiare guida tecnica dopo i risultati degli ultimi tempi: l'OM, infatti, era reduce da 6 gare di campionato senza successi, con due sconfitte e quattro pareggi. I biancazzurri sono attualmente noni in graduatoria : per tutti questi motivi la decisione del club.

Gattuso esonerato dal Marsiglia

Così la società ha annunciato la separazione dal tecnico italiano: "L'Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso. L'Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro". Un'esperienza poco fortunata per Gattuso, che chiude la sua parentesi all'OM con appena 9 successi in 24 gare. Già annunciato il nuovo allenatore: si tratta di Jean-Louis Gasset. Il classe 1953 ha un passato da vice allenatore al Psg e con la Nazionale francese. L'ultima esperienza lo ha visto ct della Costa d'Avorio.