Brest, stop in trasferta contro il Lens: il Psg può andare a +12

Il Brest si ferma e non riesce a trovare la quarta vittoria consecutiva in Ligue 1. Nel match valevole per la 25ª giornata del campionato francese la squadra rivelazione è scesa in campo in casa del Lens perdendo con il risultato finale di 1-0. A decidere una sfida decisamente equilibrata dall'inizio alla fine ci ha pensato la rete di Aguilar arrivata al 42'. Il Brest resta così a -9 dalla vetta della classifica occupata dal Psg, che domani avrà l'occasione di portarsi a +12 nel match casalingo contro il Reims. I padroni di casa salgono invece al quarto posto, valevole per l'accesso ai preliminari di Champions League, a quota 42 punti.