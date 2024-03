Moffi-bis e Thuram: il Nizza di Farioli torna alla vittoria contro il Lens

Il Nizza vince 3-1 in casa del Lens e scavalca così in classifica gli avversari issandosi al quarto posto della Ligue 1. Decisiva la doppietta di Moffi e la rete di Thuram: ai padroni di casa non basta la firma di Wahi nel secondo tempo. Nel pomeriggio invece successo esterno per 3-1 per lo Strasburgo sul campo del Nantes. In rete Emegha (doppietta) e Gameiro. Non basta ai padroni di casa il gol del momentaneo pari di Comert. Con questa vittoria lo Strasburgo sale a 29 punti in classifica, mentre il Nantes resta fermo a quota 25.