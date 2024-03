Mbappé, schiaffo all'Arsenal e alla Premier: "Non vengo, fa troppo freddo"

Kylian Mbappé ha scherazato con un giovanissimo tifoso riguardo il suo futuro. Da settimane ormai la voce è passata sulle prime pagine dei quotidiani, più o meno da quando l'attaccante ha scelto di non continuare la sua avventura al Psg e andare via al termine della stagione. Del classe '98 si è parlato tanto di un possibile approdo al Real Madrid in Liga - dalla Spagna dicono abbia già firmato - ma il ragazzo ha chiesto al francese di trasferirsi all'Arsenal e la reazione è stata molto simpatica.