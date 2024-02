“Mbappé ha già firmato il contratto col Real Madrid, accordo per 5 stagioni”

Mbappé, accordo Real: tutti i dettagli

In questo mese è stato messo nero su bianco nel contratto tra Mbappé e il Real Madrid. L'accordo verbale trovato a maggio è stato confermato da Kylian e il suo enturage che hanno accettato di guadagnare qualcosa in meno come stipendio per tenere armonia all'interno del gruppo. Florentino Perez in questo senso è riuscito ad abbassare le condizioni e le richieste del giocatore proprio per questo motivo. Fonti vicine alla trattativa hanno parlato di un contratto tra 15 e 20 milioni netti a stagione oltre ai bonus per gli obiettivi raggiunti personali e di squadra nella durata dei cinque anni dell'accordo. Mbappé ha firmato con il Real Madrid e con questa c'è stato anche il bonus alla firma di 130 milioni, più basso rispetto a quello del Psg ma comunque importante per un giocatore del suo livello. La telenovela sul francese sembra aver raggiunto la conclusione, almeno per quel che ha riportato Marca.