Mbappé, clamoroso cambio di scenario? In Spagna parlano di un viaggio…

Kylian Mbappé è finito al centro di una vera e propria telenovela. L'attaccante francese ha fatto sapere di voler lasciare il Psg a fine stagione, ma non è ancora certa la sua destinazione in estate. Dalla Spagna sono arrivate voci di un avvicinamento del Real Madrid sempre più concreto dopo le avances degli ultimi due anni. Stavolta la chiusura del cerchio potrebbe verificarsi, condizionale d'obbligo perché il mercato è sempre stato imprevedibile e ora anche Cadena Ser ha voluto insinuare qualche dubbio circa il futuro del talento francese.

Mbappé, non solo Real: il City ci prova

Il quotidiano spagnolo ha voluto giocare il carico perché quando tutti hanno dato per certo, o quasi, l'approdo di Mbappé a Madrid, di cui ha parlato anche Ancelotti, ecco che è sbucato il City di Guardiola. Come ha riportato Cadena Ser, l'enturage del giocatore è stato in contatto con il Real ma anche con il Manchester.

"Attraverso rappresentanti non ufficiali, l'entourage di talenti di Bondy ha contattato entrambi i club. Uno dei suoi tre rappresentanti era nella città di Manchester lunedì scorso e ha incontrato diversi membri del Manchester City in vista della partita di Champions League" ha scritto il quotidiano spagnolo. Le telenovela si è allargata dunque a più squadra e in passato si è parlato anche di Liverpool e su questo è arrivato l'indizio di Konaté...