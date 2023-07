"Mbappé, c'è anche il Liverpool! Trattativa con il Psg"

Alla finestra ogni giorno che passa si fa la conta di chi è realmente interessato al campione del Mondo del 2018: il Real su tutti, e dai quotidiani spagnoli ci sarebbe già l'idea di Florentino Perez di portarlo a Madrid quanto prima ma senza dover pagare cifre astronomiche (magari a zero nel 2024). Tra i pensieri dei blancos e il braccio di ferro col Psg, su Mbappé oltremanica sembra essere arrivato anche l'interesse concreto del Liverpool.

Liverpool e l'idea Mbappé

Il tifo sfrenato della madre, nonché agente di Mbappé, per il Liverpool e le parole di Kylian un anno fa verso i Reds: "È un buon club e li abbiamo incontrati cinque anni fa quando ero a Monaco" aveva detto al Telegraph. Ci sono tanti tasselli in questa storia che si potrebbero ricollegare a un reale interesse di Klopp per il classe '98 e secondo il Mirror, il club inglese starebbe proprio parlando con il Psg per il francese per un'operazione in prestito oneroso con grandi cifre. Questa è la soluzione messa sul tavolo dagli uomini mercato del Liverpool per provare a strappare il sì dei parigini, ancora furiosi con Kyalian per il suo rifiuto all'Al Hilal, e del ragazzo. La trama si infittisce con questa novità inglese, ma quel che è certo è che ci vorrà ancora tempo per capire quale sarà l'effettivo futuro di Mbappé.