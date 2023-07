“Mbappé, Al-Hilal a Parigi per convincerlo: incontro nei prossimi giorni"

Una delegazione dell'Al-Hilal è stata a Parigi per finalizzare l'acquisto di Malcom, che ha effettuato le visite mediche nella capitale francese. I dirigenti del club arabo resteranno altri giorni in Francia per altri appuntamenti di calciomercato. E tra questi ci sarà anche il tempo da dedicare a Kylian Mbappé e al suo entourage.